Il video dei barattoli di plastica lanciati in mare da una barca della Flotilla e le polemiche contro Greta Thunberg
Un video diventato virale sui social mostra un attivista della Global Sumud Flotilla lanciare in mare barattoli di plastica contenenti aiuti umanitari, come latte in polvere per bambini. I contenitori erano sigillati per impedire l’ingresso dell’acqua, probabilmente nella speranza che raggiungessero la costa nonostante un eventuale blocco della missione.
Greta’s flotilla is throwing plastic to the sea. Didn’t she say that ‘Climate change means Free Palestine’?@GretaThunberg
— Ella Kenan (@EllaTravelsLove) October 1, 2025
Le immagini hanno suscitato numerose critiche, non solo nei confronti dell’attivista: molti utenti hanno infatti accusato Greta Thunberg, evidenziando una presunta contraddizione tra la sua lotta ecologista e un gesto percepito come inutile e inquinante.