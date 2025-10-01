Un video diventato virale sui social mostra un attivista della Global Sumud Flotilla lanciare in mare barattoli di plastica contenenti aiuti umanitari, come latte in polvere per bambini. I contenitori erano sigillati per impedire l’ingresso dell’acqua, probabilmente nella speranza che raggiungessero la costa nonostante un eventuale blocco della missione.

pic.twitter.com/CmmKSmFHe0 Greta’s flotilla is throwing plastic to the sea. Didn’t she say that ‘Climate change means Free Palestine’?@GretaThunberg — Ella Kenan (@EllaTravelsLove) October 1, 2025



Le immagini hanno suscitato numerose critiche, non solo nei confronti dell’attivista: molti utenti hanno infatti accusato Greta Thunberg, evidenziando una presunta contraddizione tra la sua lotta ecologista e un gesto percepito come inutile e inquinante.