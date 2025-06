Durante il Glastonbury Festival, il duo rap britannico Bob Vylan ha scatenato polemiche intonando un coro “death to IDF (“morte all’IDF”, le forze dell’ordine israeliane) e ricevendo applausi dal pubblico. L’episodio ha suscitato la condanna di Israele, del governo britannico e della BBC, che aveva trasmesso l’esibizione. La polizia ha avviato un’indagine per valutare possibili reati. Il premier Keir Starmer ha definito inaccettabile ogni incitamento all’odio sul palco: “La BBC deve spiegare come queste scene siano state trasmesse”.