Durante il Tour de Guadalupe, un giro ciclistico professionale a tappe che si sta svolgendo nelle isole caraibiche del territorio francese d’oltremare, due ciclisti hanno barato in modo esplicito e sfacciato.

Les Néerlandais Niels Tenniglo & Huub Van Kapel ont coupé le circuit de la 2ème étape du Tour de Guadeloupe pour se cacher et tenter de réintégrer le peloton… Résultat les 2 coureurs ont été disqualifiés allez dehors 🫵🏼 pic.twitter.com/qNpbBpAmNe — Cycling Legend (@CyclingLegend_) August 3, 2025

Si tratta degli olandesi Niels Tenniglo e Huub van Kapel del team “RC Jan Van Arckel”. I due si sono nascosti dietro le auto parcheggiate a bordo strada per tagliare parte del percorso.

La gara, 137 chilometri di percorso in tutto, prevedeva una serie di giri in un circuito stradale e poi un arrivo in salita a Trois-Rivieres nella parte meridionale dell’isola di Basse-Terre. I due ciclisti hanno scelto un punto del percorso in cui si sarebbero nascosti per poi rientrare in gruppo al punto giusto. per farlo si sono nascosti dietro alcune auto in sosta per riposarsi pensando di poter poi arrivare allo sprint finale in una condizione di vantaggio rispetto agli avversari. Qualcuno ha però ripreso la scena rovinando i loro piani.

La giuria della corsa ha visionato i filmati squalificando sia Niels Tenniglo e Huub van Kapel. I due ciclisti sono stati anche multati per circa 107 euro.

Il presidente del comitato organizzatore del Tour de Guadalupe, Frederic Theobold, ha dichiarato: “Si tratta di una farsa. È molto grave. Il commissario internazionale li ha espulsi a metà gara. Hanno continuato a pedalare per un po’, ma erano già fuori”.