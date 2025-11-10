Nel Parco nazionale di Yosemite, in California, due visitatori sono diventati protagonisti di una scena surreale e molto discussa. Assorbiti completamente dai loro smartphone, non si sono accorti della presenza di un bobcat, la lince rossa americana, che si muoveva silenziosa a pochi metri di distanza.



L’animale ha attraversato con calma la passerella, ignorando i turisti distratti, per poi balzare sulla sua preda poco distante. L’episodio, ripreso e condiviso sui social, ha suscitato un’ondata di critiche: molti utenti hanno sottolineato quanto sia pericolosa la disattenzione in ambienti naturali e quanto l’uso continuo dei dispositivi digitali faccia perdere il contatto autentico con la natura.