A Yangon, e nelle principali città del Myanmar, sono stati dati alle fiamme quasi 300 milioni di dollari di droga illegale confiscata, in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito.

Il video del rogo a Yangon

L’operazione è avvenuta a quasi un mese di distanza dall’allarme lanciato dagli esperti delle Nazioni Unite sui livelli senza precedenti di produzione e traffico di metanfetamine provenienti dal Triangolo d’Oro del Sud-Est asiatico e, in particolare, dallo Stato Shan, nella parte orientale del Myanmar. Il Paese, infatti, è da tempo una delle principali fonti di droga illegale destinata all’Asia orientale e sud-orientale, nonostante i ripetuti sforzi per reprimere il fenomeno.

Per questo motivo, proprio in occasione della Giornata internazionale contro il traffico di droga, milioni di dollari di sostanze stupefacenti sono stati bruciati. In particolare, a Yangon, più grande città del Myanmar, un enorme mucchio di droga del valore di oltre 117 milioni di dollari è andato in fiamme in un rogo spettacolare, ripreso in video e diffuso sul web.