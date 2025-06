Un video mostra centinaia di palestinesi che scavalcano una recinzione per accedere a un campo di aiuti a Gaza, gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (GHF). La scena, geolocalizzata a ovest di Rafah, mostra persone correre verso i rifornimenti dopo istruzioni in inglese. Il GHF, sostenuto da USA e Israele, mira a sostituire l’ONU nella distribuzione degli aiuti, ma l’ONU rifiuta la collaborazione. L’attivista israeliano Alon Lee-Green ha condiviso il video dopo averlo ricevuto da un dipendente di una società americana a Gaza. L’attivista ha definito la scena “apocalittica”: “Questo è l’aspetto delle persone affamate, che corrono in cerca di cibo rischiando la vita. Questo è l’aspetto della disumanizzazione di milioni di persone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alon-Lee Green אלון-לי גרין (@alonlee)