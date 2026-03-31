Diversi neo eletti sindaci del Rassemblement National, il partito francese di estrema destra guidato da Jordan Bardella e Marine Le Pen, hanno fatto ritirare o ritirato personalmente le bandiere europee dalle facciate dei loro rispettivi municipi. ”Via le bandiere europee dal comune! Spazio alle bandiere francesi”, ammonisce su X il sindaco di Carcassonne, Christophe Barthès. In allegato al post pubblicato ieri, un video in cui lo si vede rimuovere personalmente la bandiera a dodici stelle simbolo della riconciliazione europea dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale, lasciando soltanto il tricolore francese insieme alla bandiera della regione Occitania.

Anche il neo-eletto sindaco di Cagnes-sur-Mer ha pubblicato una foto della facciata del comune privata della bandiera Ue. Lo stesso è accaduto ad Harnes,nel nord della Francia,dove il sindaco Anthony Garénaux-Glinkowski, ha rimosso già subito dopo il voto -il 24 marzo – sia la bandiera europea sia quella dell’Ucraina issata in solidarietà del paese martoriato dalla guerra. Intervistato dall’agenzia France Presse, il ministro francese per l’Europa, Benjamin Haddad, si chiede adesso se i sindaci in questione ”rifiuteranno i fondi europei percepiti da nostri agricoltori, dalle nostre aziende per la reindustrializzazione, dai nostri territori? Restituiranno i loro indennizzi al Parlamento europeo?”