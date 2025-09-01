Diversi ultras della Roma, prima della partita di campionato contro il Pisa che si è giocata nel pomeriggio di sabato 30 agosto, hanno improvvisato un corteo sotto la Torre pendente di piazza dei Miracoli. I tifosi hanno inneggiato a Benito Mussolini scandendo cori a favore della propria squadra sul motivo musicale di “Faccetta nera”, il motivo fascista dedicato alle colonie.

Sui social sono stati postati diversi video in cui si vedono i tifosi romanisti che inneggiano al duce. Accanto a loro diversi turisti osservano la scena. Le immagini saranno probabilmente acquisite anche dalla questura per essere analizzate e valutare se vi si possano ravvisare reati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA ROMA ULTRAS (@la_roma_ultras)

L’assessore regionela Alessandra Nardini, dopo la diffusione del filmato ha dichiarato che “Pisa e la Toscana sono antifasciste. I nostalgici di quel periodo buio e vergognoso qui non sono graditi”.

Diversa invece la posizione del parlamentare della Lega Edoardo Ziello: “La priorità dei rappresentanti del Pd di Pisa? Perseguire i cori pseudo fascisti di alcuni romanisti sotto la Torre. Ormai vivono su un altro pianeta fatto da bandiere arcobaleno, pipe per fumare crack gratis e immigrati a volontà”.