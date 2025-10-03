La Roma, sconfitta in casa dal Lille per 1-0 nella seconda giornata di Europa League, ha avuto tre possibilità dal dischetto per rimettere in equilibrio la gara: due volte con Dovbyk, ipnotizzato in entrambe le occasioni dal portiere avversario, e una volta con Soulé, che non è riuscito a cambiare il destino della partita.

Un episodio rarissimo nel calcio moderno, che ha riportato alla memoria un precedente datato 1984, quando la Lazio sbagliò tre tentativi consecutivi dagli undici metri contro il Napoli. In quell’occasione a fallire dagli 11 metri fu per due volte Bruno Giordano e infine Vincenzo D’Amico.