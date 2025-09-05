Un filmato diventato virale mostra una scena spaventosa avvenuta all’aeroporto di Skiathos, in Grecia. Una famiglia con due bambini piccoli è stata letteralmente sollevata e scaraventata in mare dalla potenza dei motori a reazione di un aereo passeggeri in partenza. L’aeroporto è celebre tra gli appassionati di aviazione per la possibilità di assistere da vicino a decolli e atterraggi, ma questo comporta anche rischi significativi.

Nonostante i numerosi segnali di avvertimento installati lungo il perimetro, molti turisti e curiosi continuano a posizionarsi proprio alla fine della pista per osservare i jet da una distanza minima. Skiathos, infatti, è dotato di una delle piste più corte d’Europa per i voli passeggeri, con soli 1.628 metri di lunghezza, costringendo i piloti a utilizzare tutta la potenza dei motori per decollare.