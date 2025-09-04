Due ex ufficiali degli Stati Uniti hanno interrotto un’udienza al Senato di Washington denunciando il sostegno degli Usa, militare e finanziario, alle operazioni israeliane.

Si tratta del tenente colonnello Anthony Aguilar e della capitana Josephine Guilbeau: i due hanno accusato i senatori di violare la Costituzione, di rendersi complici di un genocidio, chiedendo a gran voce un impegno immediato per fermare le violenze a Gaza.

La polizia del Campidoglio li ha trascinati fuori. I senatori presenti, a parte qualcuno che ha ripreso le immagini con il telefono, non hanno mostrato particolare attenzione a quanto accaduto.