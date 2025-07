Il video girato dai Vigili del Fuoco all’interno del distributore di gpl esploso a Roma in via dei Gordiani. I feriti sono almeno 21 tra cui diversi operatori di Polizia. Tra loro diversi ustionati e fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

Dopo l’esplosione, i detriti hanno raggiunto le aree circostanti, colpendo in particolare il centro sportivo situato di fronte al distributore, dove si trovano diversi campi da tennis. Schegge metalliche e frammenti hanno danneggiato recinzioni e coperture delle strutture. Fortunatamente, al momento dello scoppio i campi erano vuoti, evitando ulteriori feriti.

Il forte boato che ha spaventato i residenti

Dopo l’esplosione sentita distintamente dall’Eur a Roma nord, diversi antifurti hanno cominciato a suonare.

Le case nelle vicinanze hanno tremato come fosse esplosa una bomba e diversi automobilisti e residenti sono scappati nel vicino parco.