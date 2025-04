A Galatina in provincia di Lecce un ragazzo disabile di 17 anni è stato brutalmente picchiato alla stazione da una baby gang. La violenza è stata ripresa con un telefonino e postata in Rete prima di essere rimossa o oscurata. Il ragazzo picchiato è affetto da gravi patologie ed è invalido al 100 per cento. Dopo essere stato accerchiato dal branco è stato pestato selvaggiamente e umiliato davanti a una telecamera.

Il giovane, di origini tunisine e affetto da diabete, è stato colpito con calci, pugni, schiaffi e con una cintura. Nonostante il dolore e le suppliche del ragazzo, la violenza è continuata. Una ragazza che ha assistito alla scena, ad un certo punto ha commentato: “Devo riprendere tutto, oggi siamo qui con la gang del bosco”. Poi ha lanciato un avvertimento ad una degli aggressori, probabilmente il suo compagno: “Amò, dentro ci sono le telecamere”.

Ad accorgersi dell’aggressione è stata la madre il giorno dopo che ha visto sul corpo del figlio i lividi e le ferite. La donna si è subito recata a casa di uno degli aggressori senza ricevere risposta. A questo punto ha deciso di presentare una denuncia alla Polizia. Sono partite le indagini per identificare la “gang del bosco” e sono partite le prime denunce ai giovani, tutti con un’età compresa tra i 15 e i 17 anni. L’ipotesi di reato è lesioni personali aggravate dalla minore età e dall’aver agito con crudeltà. Al gruppo è attribuita anche un’altra aggressione avvenuta sabato scorso ai danni di un minorenne che sarebbe stato picchiato e denudato.

Intanto il 17enne picchiato è stato visitato in ospedale. I medici gli hanno fatto anche una Tac e lo hanno dimesso con una prognosi di 25 giorni.