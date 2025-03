Gaia è stata ospite a Che Tempo Che Fa sul Nove, dove si è esibita insieme al coreografo Carlos Diaz Gandia sulle note del brano “Chiamo io, chiami tu”. La performance è stata un’esplosione di energia, con Gandia che, oltre a ballare, dava il tempo alla cantante, creando un’atmosfera coinvolgente e divertente.

Il pubblico in studio, entusiasta, ha seguito il ritmo dell’esibizione. Gandia, coreografo di fama internazionale, ha collaborato con artisti come Mahmood, Will Smith e Nathy Peluso.