Mercoledì 19 marzo, cinque attivisti del movimento “Ultima Generazione” si sono recati al Ristorante Cracco di Milano, nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II, per chiedere il “giusto prezzo” e sensibilizzare sul divario economico che divide l’élite dalle persone in difficoltà.

Con striscioni che recitavano “Il giusto prezzo” e “Ultima Generazione”, si sono seduti sul pavimento del ristorante, lanciando un appello per iniziative solidali. Chiedono che ogni giovedì vengano offerti pasti gratuiti ai più bisognosi, come gesto concreto di sostegno a chi lotta per arrivare a fine mese. Le forze dell’ordine sono intervenute, denunciando i manifestanti, mentre l’attivista ha sottolineato che per molte famiglie italiane anche fare la spesa è diventato un lusso.