Sta facendo il giro del web un video di un cagnolino intrappolato in un cunicolo e messo in salvo dai Vigili del Fuoco. Il fatto è accaduto lunedì 20 gennaio a Pozzilli, in provincia di Isernia, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare un cane rimasto intrappolato in un cunicolo di scarico delle acque situato sotto una strada provinciale. L’animale, un maschio di razza Jagdterrier, si era spinto all’interno del condotto inseguendo una volpe.

L’operazione di recupero, particolarmente complessa, ha coinvolto diverse squadre di soccorso e si è avvalsa di tecnologie avanzate per localizzare il punto esatto in cui il cane era bloccato. Il video del salvataggio è stato diffuso sui social media ed è immediatamente diventato virale.

La scomparsa del cane

Il cane, dotato di un collare GPS, era scomparso da giorni. Tuttavia, il dispositivo non forniva una posizione chiara, rendendo difficoltose le ricerche da parte del proprietario. L’animale, secondo quanto riportato, aveva inseguito una volpe fino alla sua tana, situata in un vecchio canale di scolo sotto una strada provinciale.

Preoccupato per la sorte del cane, il proprietario ha allertato i Vigili del Fuoco, i quali si sono subito attivati per localizzare e recuperare l’animale. L’ambiente ostile e la posizione impervia del cunicolo hanno reso necessario un intervento mirato e ben organizzato.

L’operazione di salvataggio

Il salvataggio è stato condotto con il supporto del personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (Tas), che ha utilizzato strumenti di geolocalizzazione per individuare il punto esatto in cui il cane era rimasto intrappolato. Una volta identificata l’area, i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’intervento dei Gruppi Operativi Speciali, dotati di mezzi di movimento terra.

Prima di iniziare lo scavo, è stata ottenuta l’autorizzazione da parte del Comune di Pozzilli e dell’ente responsabile della strada provinciale. L’obiettivo era quello di creare una trincea che permettesse agli operatori di accedere al cunicolo senza mettere a rischio l’incolumità del cane o compromettere la stabilità della strada.

Gli operatori USAR VF (Urban Search and Rescue) hanno utilizzato telecamere endoscopiche per ispezionare l’interno del cunicolo e localizzare con precisione il cane. L’operazione di scavo, durata circa due ore, ha richiesto grande attenzione per evitare crolli o danni strutturali.

Una volta raggiunto il punto in cui si trovava il cane, i Vigili del Fuoco hanno ampliato il varco nel cunicolo e sono riusciti a estrarlo in sicurezza. Nonostante la disavventura, il Jagdterrier era in buone condizioni di salute ed è stato subito restituito al suo proprietario.

Il video del recupero, condiviso sui social media, ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti di apprezzamento per il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco. Le immagini mostrano il cane mentre viene portato fuori dal cunicolo, visibilmente spaventato ma in forze, e consegnato al suo proprietario, sollevato e commosso.