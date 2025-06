Il cane della giornalista abbaia sotto alla sua scrivania e interrompe la registrazione del tg. Location del siparietto: Amaranto Channel, emittente televisiva di Arezzo. È successo martedì 24 giugno mentre Simona Buracci stava leggendo una notizia di sport. “Per necessità l’avevo portata al lavoro con me, se sta in un’altra stanza e non mi vede si agita, quindi si era messa buona sotto al tavolo e tutto era andato liscio” spiega Simona Buracci, come si legge sul Corriere di Arezzo. “Poi ho sentito che mi raspava le gambe, quindi ha abbaiato… “, ha aggiunto.