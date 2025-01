Su un’autostrada in Arizona, un gesto di coraggio ha cambiato la vita di Luna, una cagnolina anziana e cieca abbandonata in mezzo alla strada. Lanciata in una situazione di estremo pericolo, Luna era praticamente condannata, con le auto che sfrecciavano a pochi metri da lei.

Paura e determinazione

Nonostante fosse debole e denutrita, Luna ha iniziato a correre nel panico, seminando caos tra gli automobilisti che cercavano di evitarla. La scena ha attirato l’attenzione di una pattuglia del Dipartimento di pubblica sicurezza dell’Arizona, che ha deciso di intervenire. Gli agenti, valutando l’alto rischio per il cane e per gli automobilisti, hanno chiuso temporaneamente le corsie in direzione Nord. Dopo diversi tentativi, l’agente Marshall Torres è riuscito a bloccarla, grazie anche al fatto che una zampa della cagnolina era rimasta incastrata in un sistema di drenaggio.

Un nuovo inizio per Luna

“Ho visto tutti fare la loro parte, così ho deciso di fare la mia”, ha raccontato Torres. Anche se Luna lo ha morso durante il salvataggio, lui non si è fermato. Invece di portarla in canile, l’ha accolta in casa, offrendole un riparo sicuro. “È sopravvissuta per un motivo. È qui per un motivo”, ha dichiarato emozionato, dando a Luna una seconda possibilità di vita.