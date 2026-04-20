Un uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi dalla scogliera di Numana, in provincia Ancona, ma è stato salvato dai carabinieri. Tutto è avvenuto domenica.

A dare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per alcuni messaggi vocali in cui annunciava il gesto estremo. Dai suoni delle onde i militari hanno intuito che si trovava sulla costa e hanno avviato le ricerche.

Alla fine lo hanno trovato sugli scogli vicino al porto, in forte stato di agitazione, e hanno provato a parlargli. Vista la situazione, il brigadiere più anziano si è ammanettato a lui per impedirgli di cadere. “Se cadi tu, cado anch’io con te”, gli ha detto, riuscendo a calmarlo. L’uomo è stato così portato in salvo e affidato ai sanitari.