Durante una spedizione subacquea alle Isole Tremiti, i sub dell’Easy Diver – Scuola Sub e Apnea del Circolo Nautico di Cattolica si sono resi protagonisti di un salvataggio speciale. Un pescatore ha segnalato la presenza di un cavalluccio marino rimasto impigliato in una rete da pesca. L’animale, in difficoltà, è stato recuperato dai subacquei, collocato in sicurezza in una bottiglia riempita con acqua marina e poi riportato nel punto esatto del ritrovamento, guidati da un’esperta locale.

Il cavalluccio, una volta liberato, ha compiuto un piccolo giro intorno ai suoi soccorritori, come in segno di gratitudine, prima di allontanarsi. Un momento toccante, raccontano i partecipanti, che ha rappresentato lo spirito più autentico della loro scuola: un’immersione consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Il salvataggio ha coinvolto anche il Tremity Diving Center e ha visto in azione, tra gli altri, Walter Antonelli, fondatore della scuola, e i giovani sub Elisa Tonelli e Riccardo Verni. Marcello Fadi, cofondatore, ha sottolineato l’importanza del gesto: “Anche salvare un solo cavalluccio marino ha un valore profondo. Ogni piccola azione, se fatta con amore per il mare, può davvero fare la differenza”.