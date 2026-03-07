Il video del centro commerciale più grande del mondo, è in Corea del Sud e ospita (quasi) 700 negozi
Lo Shinsegae Centum City di Busan, in Corea del Sud, è il centro commerciale più grande del mondo, con 293.900 metri quadrati distribuiti su 16 piani e quasi 700 negozi.
Dal 2009 ha superato Macy’s mantenendo il primato globale per dimensioni.
Oltre allo shopping ospita gallerie d’arte, cinema, pista di pattinaggio, campo da golf, spa tradizionale coreana e un parco tematico, attirando miliardi di dollari di transazioni ogni anno.