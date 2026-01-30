A Santa Clara, nel Nord della California e cuore della Silicon Valley, durante una seduta del consiglio comunale un cittadino si è presentato vestito da Batman per protestare contro la presenza annunciata di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) al Super Bowl in programma all’8 febbraio al Levi’s Stadium. Approfittando delle regole che consentono a chiunque di intervenire per alcuni minuti, l’uomo ha accusato l’amministrazione di inerzia, ricordando che c’erano “mesi per prepararsi” e invitando la città a “riaffermare” che le risorse comunali devono restare al servizio della comunità. Con toni durissimi e anche parole pesanti, ha chiesto agli amministratori di non fare i “codardi” e di non collaborare con “gli uomini mascherati dell’ICE che da settimane rastrellano, arrestano e aggrediscono le persone”. L’appello finale è stato a fare “qualsiasi cosa per evitare che uccidano altre persone”. La giunta ha ascoltato l’intervento e, al termine, ha ringraziato l’oratore.