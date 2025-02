Un video sorprendente mostra una scena fuori dal comune tra un gatto, un corvo e un cane sta facendo il giro del web. L’intelligenza dei corvi è ben documentata, ma questa volta l’uccello non si è limitato a dimostrare astuzia nel procurarsi il cibo: ha anche deciso di condividerlo con un amico a quattro zampe.

Il corvo che si appropria del pasto del gatto

Nel video, si vede un gatto rosso intento a mangiare da una ciotola posata su un tavolo all’aperto. La tranquillità del felino viene interrotta improvvisamente dall’arrivo di un corvo, che con un forte gracchiare cattura la sua attenzione. Il gatto, inizialmente perplesso, osserva l’uccello avvicinarsi con aria di sfida.

In pochi istanti, il corvo passa all’azione: con un colpo deciso, trascina la scatoletta di cibo verso di sé. Il gatto, colto di sorpresa, si allontana leggermente, permettendo al volatile di impadronirsi del pasto. Quello che potrebbe sembrare un semplice furto, però, assume presto una piega inaspettata.

This crow steals the cat’s food, also and feeds the dog. 😀 pic.twitter.com/Yh13BDYfkt — Jaz🛡️🌐🔗 (@Jazzie654) January 25, 2023

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, il corvo non divora il bottino in solitudine. Dopo aver assaggiato il cibo, l’uccello si gira verso un cane che si aggira nei dintorni del tavolo e, con un gesto sorprendente, inizia a nutrirlo direttamente con il becco.

Questo comportamento sfida la classica immagine del corvo come animale opportunista e solitario. Invece di comportarsi da predatore egoista, dimostra un’insolita generosità, spartendo la razione con un’altra specie.

Quando il gatto decide di riprendersi il proprio pasto, il corvo reagisce con determinazione. Si mette tra il micio e la scatoletta, gracchiando in modo insistente per scoraggiarlo dall’avvicinarsi. In alcuni momenti, arriva persino a beccarlo leggermente, cercando di ribadire il proprio dominio sulla situazione.

Il gatto, però, non sembra disposto a rinunciare del tutto e, con pazienza, aspetta il momento giusto per riavvicinarsi. Il corvo, nel frattempo, continua a gestire il cibo, assicurandosi che il cane riceva la sua parte.

L’intelligenza sociale dei corvi

I corvi sono noti per la loro incredibile intelligenza e capacità di risolvere problemi. Diversi studi hanno dimostrato che possiedono abilità cognitive paragonabili a quelle dei primati, riuscendo a pianificare azioni, riconoscere volti e collaborare tra loro.

Nel caso del video, il comportamento del corvo suggerisce una consapevolezza sociale sofisticata. Il fatto che abbia scelto di condividere il cibo con il cane potrebbe indicare un legame preesistente tra i due animali o una semplice strategia per instaurare una forma di cooperazione.