A causa della forte pioggia che sta cadendo da giorni sul Lazio e sul Centro Italia, a Ciampino in provincia di Roma un campo da padel coperto è imploso su se stesso. Il crollo è avvenuto la mattina di domenica 4 gennaio presso il centro sportivo Sassone Padel che si trova in via Asti.

La struttura è stata realizzata in ferro e vetro. È crollata sotto il peso della pioggia e delle raffiche di vento. Canaledieci, una tv locale della provincia di Roma, ha pubblicato il video del crollo avvenuto mentre erano in corso alcune partite. Sul campo erano presenti nove persone che sono riuscite a mettersi in salvo poco prima del crollo.

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.