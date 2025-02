Drammatico incidente in Corea del Sud, dove un ponte in costruzione è crollato a Cheonan, a sud di Seul, provocando la morte di tre operai e il ferimento di altri cinque. La tragedia è avvenuta alle 9:50 ora locale (l’1:50 in Italia di questa notte, 25 febbraio) in un cantiere lungo l’autostrada Seul-Sejong.

Secondo l’Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco, cinque travi d’acciaio sono collassate mentre venivano spostate con una gru, travolgendo otto lavoratori. Le immagini dell’incidente, registrate da una dashcam, mostrano il momento del cedimento. Le autorità hanno mobilitato tutte le risorse disponibili per i soccorsi e le operazioni di ricerca di eventuali dispersi.