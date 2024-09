Il video del cucciolo di scimmia disorientato dall’incendio e salvato dai vigili del fuoco

Il Sud America sta affrontando una crisi ambientale senza precedenti, con incendi che stanno divorando ampie aree di foreste e città. L’ondata di caldo estremo e i forti venti hanno accelerato la propagazione dei roghi, danneggiando gravemente la flora e la fauna dell’intero continente. Tra le tante tragedie ambientali, emergono anche atti di salvataggio eroico, come quello di un cucciolo di scimmia salvato dai vigili del fuoco in Brasile.

Il salvataggio del cucciolo di scimmia in Brasile

Recentemente, i vigili del fuoco di Araguari, nello stato del Minas Gerais, hanno condiviso sui social media il commovente salvataggio di un cucciolo di scimmia trovato nel Parco Statale Pau Furado. L’animale, disorientato e spaventato, cercava rifugio mentre le fiamme avvolgevano la foresta. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo il piccolo esemplare, portandolo lontano dal calore e dalle fiamme e offrendogli dell’acqua. Nonostante le condizioni estreme, la scimmietta non ha riportato ferite e, dopo il salvataggio, è stata trasportata in una clinica veterinaria per ulteriori cure.

Un bilancio drammatico

L’ondata di incendi che ha colpito il Sud America quest’anno è devastante, con un record di 346.112 focolai registrati, superando il primato precedente del 2007. L’Istituto Nazionale per le Ricerche Spaziali (Inpe) del Brasile ha documentato questa crisi con dati satellitari, evidenziando che i maggiori incendi si stanno verificando in Brasile e Bolivia, seguiti da Perù, Argentina e Paraguay. Sebbene i roghi iniziali in Venezuela, Guyana e Colombia abbiano avuto un impatto significativo, sono stati in gran parte controllati. Tuttavia, la situazione rimane critica, con gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla vita selvatica.

Il dramma degli incendi non solo minaccia la biodiversità del Sud America ma solleva anche interrogativi urgenti sulla gestione e prevenzione dei disastri ambientali. I recenti eventi dimostrano la necessità di un intervento immediato e coordinato per proteggere le preziose risorse naturali e sostenere gli sforzi di salvataggio.