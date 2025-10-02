È diventato virale sul web il video di un delfino che salta fuori dall’acqua e si schianta contro una barca adibita all’osservazione delle balene. L’episodio, che ha sorpreso e spaventato i passeggeri a bordo, si è verificato nella baia di Monterey, in California.

Il delfino contro il parapetto della barca

A riprendere tutta la scena è stata Samantha Culshaw, una delle persone presenti a bordo dell’imbarcazione. Il filmato mostra il delfino che salta in direzione della barca prima di schiantarsi contro il parapetto, mentre i passeggeri urlavano sbalorditi e un po’ preoccupati.

Gli organizzatori della crociera hanno poi rassicurato tutti dichiarando su Instagram: “Un delfino ha seguito la scia della nostra barca, è saltato fuori dall’acqua e ha urtato il parapetto! Per fortuna sia il delfino che i passeggeri stavano bene”.