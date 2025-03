Keith Self è un deputato repubblicano del Texas. Durante un’audizione alla commissione Affari esteri che si è tenuta ieri e che è stata presieduta dallo stesso Self, il deputato ha voluto platealmente offendere la collega Sarah McBride, prima donna transgender nella storia degli Stati Uniti a essere eletta alla Camera. Self l’ha chiamata “Mister”, ossia “Signore”, per ben due volte.

La McBride è la rappresentante democratica dello stato del Delaware. In suo sostegno è intervenuto il collega William Keating sempre del Partito Democratico: “Lei non ha alcuna decenza. Ho imparato a conoscerla un po’ ma questo è indecoroso” ha detto rivolgendosi al deputato Self.

Keating ha chiesto di ripresentare correttamente la collega McBride e la tensione non è calata affatto: il deputato repubblicano ha deciso di interrompere bruscamente la seduta.