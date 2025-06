La fase eruttiva dell’Etna cominciata nei giorni scorsi si è conclusa nella giornata di ieri. Il vulcano ha mostrato un’attività esplosiva che ha determinato tre colate laviche dal cratere di sud-est che alla fine è collassato. Il profilo del vulcano, come mostrano le immagini riprese da un drone, è ora cambiato. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiega che ora le colate sono in fase di raffreddamento, con le polveri che si stanno posando.

L’eruzione dell’Etna è stata documentata da decine di turisti che, pur essendo accompaganti da guide esperte, in alcuni momenti sono stati costretti alla fuga per non essere travolti dalle polveri. A detta dei geologi che si occupano del vulcano, decine di curiosi si sono avvicinati troppo per girare filmati, rendendo in questo modo vani gli appelli sulla pericolosità di questa eruzione che, a differenza di quello che ci ha abituato l’Etna in passato, è stata accompagnata da una fase esplosiva.