Nel piccolo villaggio di Gumatapura, nello stato indiano del Karnataka, si tiene ogni anno un evento davvero singolare: il Gorehabba Festival. In questa celebrazione, gli abitanti si lanciano escrementi di mucca per segnare la fine del Diwali, la festa che simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre. Secondo la tradizione, lo sterco bovino non è considerato impuro, bensì un simbolo di fertilità e purificazione. Il rituale, dedicato alla divinità locale Beereshwara Swamy, è visto come un atto propiziatorio in grado di allontanare il male e portare fortuna.

Lo youtuber e le polemiche sui social

Il 23 ottobre, lo youtuber americano Tyler Oliveira ha partecipato al Gorehabba, documentando l’esperienza con un video che ha rapidamente fatto il giro del web. Nelle immagini si vede il giovane, coperto di sterco e visibilmente a disagio, definire l’evento “un’esperienza terribile”.

Il filmato ha raccolto milioni di visualizzazioni, ma anche numerose critiche da parte della comunità indiana, che lo ha accusato di mancare di rispetto a una tradizione sacra. Oliveira ha poi chiarito che il suo intento non era offensivo, sostenendo di aver solo voluto raccontare una cultura affascinante e diversa, ma le polemiche non si sono placate, alimentando un acceso dibattito online.