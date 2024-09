Il video del furgone che finisce sui binari ed evita per un soffio la collisione con il treno

Un grave incidente è stato sfiorato a South Boston, Virginia, dove un cittadino ha ripreso in video un furgone che ha sfondato una barriera ferroviaria, evitando per un soffio una collisione con un treno in arrivo. Nelle immagini, si vede il furgone sbandare mentre attraversa la US Highway 58, colpendo la transenna del passaggio a livello. Il conducente fa retromarcia, si ferma per un istante e poi decide di oltrepassare i binari proprio all’ultimo secondo, evitando così l’impatto con il convoglio. L’episodio è stato catturato in un video che ha destato grande attenzione, mostrando quanto pericolose possano essere tali situazioni al passaggio a livello.