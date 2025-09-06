L’esercito israeliano, nella giornata di ieri ha colpito a Gaza City un grattacielo che a suo dire era utilizzato da Hamas, dopo che Israele aveva dichiarato di prepararsi a conquistare la città. “All’interno dell’edificio, Hamas ha installato infrastrutture utilizzate per preparare e condurre attacchi contro le truppe dell’esercito israeliano nella zona”, ha scritto in un comunicato dell’esercito. “Prima dell’attacco, sono state adottate misure precauzionali per limitare i danni ai civili”, ha aggiunto.

Altri edifici abbattuti a Gaza, l’Idf invita la popolazione a evacuare la città

E nella giornata di oggi ci sono stati altri abbattimenti che hanno provocato almeno 10 morti. L’esercito israeliano (Idf) ha esortato la popolazione di Gaza City a evacuare la città e a spostarsi urgentemente verso sud, verso una “zona umanitaria”. “A partire da adesso, e per facilitare la partenza dei residenti della città, dichiariamo l’area (costiera) di Al-Mawasi (nel sud della Striscia di Gaza) zona umanitaria”, ha annunciato in un messaggio in arabo l’Idf. “Ai residenti di Gaza City e a tutti coloro che vi si trovano: approfittate di questa opportunità per trasferirvi senza indugio nella zona umanitaria e unirvi alle migliaia di persone che vi si sono già recate”, si legge ancora nel messaggio urgente pubblicato sui social media dal colonnello Avihai Adraee, portavoce dell’esercito israeliano per la lingua araba. L’Onu stima il numero di persone presenti nell’area di Gaza City in circa un milione e avverte di un imminente “disastro” per l’offensiva militare sulla città capoluogo di Gaza.

L’esercito israeliano (Idf) ha emesso un avviso urgente di evacuazione per i residenti di alcuni isolati Gaza City perchè “colpirà presto la struttura a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle vicinanze”. L’ha scritto su X il colonnello Avihai Adraee, portavoce Idf per la lingua araba. L’avviso riguarda in particolare, la “Torre Al-Ra’i” e le tende vicine “situate all’incrocio tra Beirut Street e Arab League Street”. “Per la vostra sicurezza- si legge -, siete tenuti a evacuare immediatamente l’area verso sud, verso l’area umanitaria di Al-Mawasi, Khan Yunis”.