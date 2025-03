Il terremoto di magnitudo 7.7 che ha avuto come epicentro la Birmania, ha provocato il crollo di un grattacielo di 30 piani in costruzione a Bangkok, in Thailandia, dove almeno 43 lavoratori sono dispersi sotto alle macerie.

Nei video postati sui social il momento del crollo del grattacielo a la fuga degli operai.