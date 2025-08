Momenti di grande tensione in Alaska per John Hayden, attaccante dei Seattle Kraken, e la mascotte della squadra, Buoy. Durante le riprese di un video promozionale sulla pesca a mosca, realizzato in collaborazione con la Bristol Bay Native Corporation, i due si sono trovati faccia a faccia con un orso grizzly.

L’animale, inizialmente tranquillo, ha improvvisamente caricato la troupe, avanzando dal fiume e seminando il panico. Il gruppo è fuggito, con il grizzly che sembrava particolarmente interessato a Buoy e Hayden. Fortunatamente, dopo alcuni attimi di paura, l’orso si è allontanato. Hayden ha poi commentato ironicamente: “Forse è stato l’aspetto insolito di Buoy ad attirare la sua attenzione”.