Una donna di 50 anni ha riportato gravi ferite a un braccio dopo essere stata attaccata da un leone nel Darling Downs Zoo, nel Queensland, Australia. L’incidente è avvenuto domenica mattina, prima dell’apertura dello zoo, mentre la donna stava osservando i guardiani al lavoro nel recinto dei carnivori.

È stata trasportata in elicottero dalla cittadina di Pilton a Brisbane, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Secondo alcuni media, potrebbe aver perso il braccio. Lo zoo ha riferito che le sue condizioni sono stabili e ha assicurato che il leone non verrà abbattuto né punito. Sono in corso indagini ufficiali.