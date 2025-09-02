Tensione e paura a Londra, presso la stazione di King’s Cross, dove un manifestante ha compiuto un gesto spettacolare quanto pericoloso. L’uomo, con in braccio un cane, si è arrampicato fino alla torre dell’orologio, fermandosi in equilibrio su una stretta sporgenza immediatamente sotto il grande quadrante.

La scena ha subito richiamato l’attenzione di passanti e viaggiatori, mentre le autorità hanno isolato l’area con un ampio perimetro di sicurezza per evitare rischi. Sul posto sono accorsi numerosi agenti di polizia e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno predisposto una piattaforma elevabile per cercare di raggiungere l’uomo e convincerlo a scendere in sicurezza.