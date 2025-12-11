Lo scorso 9 dicembre un vasto incendio ha devastato un edificio residenziale di sei piani nell’Upper West Side di Manhattan, tra Amsterdam Avenue e Broadway. L’incendio è scoppiato intorno alle 8 del mattino, con le fiamme che hanno avvolto l’ultimo piano dell’edificio estendendosi al tetto, provocando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Il video dell’incendio a Manhattan

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a isolare dal traffico le strade sulle quali sono caduti diversi detriti e a spegnere il violento rogo. Le autorità hanno poi confermato solo feriti lievi: due residenti e un pompiere sono stati trasportati in ospedale. Le cause dell’incendio, invece, sono ancora in fase di accertamento.