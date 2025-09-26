Un mega incendio ha colpito il quartiere di Tondo, uno dei più moderni di Manila nelle Filippine. Le fiamme lo hanno mandato completamente in cenere distruggendo centinaia di abitazione e lasciando senza casa più di 1100 famiglie.

I Vigili del fuoco hanno lavorato ore prima di domare l’incendio, che fortunatamente non ha provocato vittime. Per assistere gli sfollati sono state usate le scuole della zona.