Il video del mega incendio che ha distrutto un intero quartiere a Manila, 1100 persone senza casa
Un mega incendio ha colpito il quartiere di Tondo, uno dei più moderni di Manila nelle Filippine. Le fiamme lo hanno mandato completamente in cenere distruggendo centinaia di abitazione e lasciando senza casa più di 1100 famiglie.
I Vigili del fuoco hanno lavorato ore prima di domare l’incendio, che fortunatamente non ha provocato vittime. Per assistere gli sfollati sono state usate le scuole della zona.