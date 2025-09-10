Prasad Paudel, Il ministro delle Finanze del Nepal, è stato costretto a fuggire in un fiume per scappare ai manifestanti. È accaduto durante le violente proteste scoppiate a Kathmandu e in tutto il Paese dopo che il governo ha deciso il blocco dei social.

L’uomo prima viene inseguito e preso a calci. Poi, con un casco da motociclista in testa, viene picchiato ripetutamente con un bastone e spogliato dei suoi vestiti. Paudel, per proteggersi si nasconde in un fiume.

La protesta è stata organizzata dalla “Generazione Z”. In due giorni sono stati incendiati il Parlamento, la Corte Suprema e le case di esponenti politici. nelle fiamme che hanno divorato la casa del premier dimissionario Sharma Oli è morta la moglie. I morti sono in tutto più di 20, i feriti più di 400.

Le proteste sono iniziate con la richiesta al governo di revocare il divieto sui social media e di contrastare la corruzione. Le app si sono riaccese ma la protesta non si è fermata ed è proseguita.