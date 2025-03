Un gol del Feyenoord che ha riaperto temporaneamente le speranze di qualificazione ai quarti di Champions League, è diventato anche un momento storico, poiché si trattava solo del secondo gol subito dall’Inter in tutta la competizione europea, e per di più proprio a San Siro. Nonostante la sconfitta per 2-1, i tifosi olandesi hanno celebrato il gol, ma una scena particolare ha attirato l’attenzione sui social media.

Non dal classico settore degli hooligan, ma da un tifoso disabile che, seduto sulla sua sedia a rotelle, si è alzato in piedi per scuotere i pugni al cielo con entusiasmo. Il video, che ha suscitato ironia e sarcasmo, ha fatto il giro del web, diventando virale.