Il video del missile che colpisce i mullah durante una riunione a Teheran
Nella zona est di Teheran è in corso un incontro di mullah appartenenti al gruppo estremista “Qom Talab and Jihadi Forces”. Il luogo prescelto per la riunione di coordinamento di questo gruppo estremista viene colpito da un missile.
🛑The moment a missile struck near the “Talab and Jihadist Forces of Qom” meeting in eastern Tehran!#Iran #USA #MiddleEast pic.twitter.com/QEAg4BYyB0
— HotBeat News (@HotBeatNews) March 5, 2026
Tanta paura tra i presenti ma secondo quanto scritto dai media statali, nell’attacco nessuno è rimasto ferito.