Un video pubblicato sui social mostra i primi attimi dell’incendio al locale “Le Constellation” di Crans-Montana durante il veglione di Capodanno, con ragazzi che riprendono le fiamme e tentano di spegnerle. L’incendio sarebbe stato scatenato da candeline pirotecniche posizionate sulle bottiglie di champagne portate tra i tavoli. Testimoni parlano di un “flashover” rapidissimo e di fughe disperate tra le fiamme. Il bilancio provvisorio è drammatico: almeno 47 morti e oltre 110 feriti, tra cui diversi italiani.