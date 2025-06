Un violento temporale si è abbattuto su Lecco nel pomeriggio di sabato 21 giugno, provocando il crollo della ruota panoramica turistica situata in via Martiri delle Foibe. L’imponente struttura, ormai presenza abituale in città, è stata sollevata e rovesciata da una raffica di vento particolarmente intensa, come mostrano alcuni video circolati sui social.

Fortunatamente, al momento dell’incidente l’attrazione era chiusa al pubblico, evitando conseguenze gravi. Non si segnalano feriti, ma lo spavento tra i residenti e i passanti è stato notevole. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Rossa per la messa in sicurezza dell’area.