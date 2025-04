Pochi giorni fa, durante il Desert Storm Shugrue’s Shootout sul lago Havasu, in Arizona, i piloti di un motoscafo da 10mila cavalli hanno tentato di battere un record di velocità cercando di superare i 330 km/h. L’imbarcazione, lanciata a grande velocità, si è ribaltata sollevandosi in aria, per poi schiantarsi in acqua.

Il video dell’incidente

Lo show al quale hanno preso parte i due piloti dell’imbarcazione coinvolta nell’incidente si ripete ogni anno, attirando centinaia di diportisti e migliaia di spettatori. Una volta raggiunta l’alta velocità, il pubblico ha assistito incredulo all’incidente del motoscafo, comunque progettato per resistere a impatti simili. La scena è stata ripresa in video e i filmati hanno fatto il giro del web.

I due piloti a bordo, noti al pubblico appassionato con gli pseudonimi di John Wayne e Clint Eastwood, sono incredibilmente sopravvissuti uscendo illesi dallo spettacolare incidente, anche grazie alla robustezza della loro imbarcazione. Come affermato da diversi esperti del settore, quando si raggiunge una certa velocità anche una minima e impercettibile variazione dell’assetto potrebbe facilmente compromettere la stabilità dell’imbarcazione, provocando incidenti di questo tipo.