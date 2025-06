Akash Vatsa è un imprenditore che si trovava sul Boeing 787-8 Dreamliner della Air India che era diretto a Londra e che si è schianato un minuto dopo la partenza in un quartiere residenziale di Ahmedabad in India. L’uomo ha postato un video in cui si vedono diversi malfunzionamenti a bordo tra cui l’aria condizionata e lo schermo “touch”. Il velivolo, prima che sulla tratta per Londra era stato impiegato da Dehli ad Ahmedabad ed aveva evidenti problemi.

Vatsa ha pubblicato il video sui social ed ha spiegato: “Ero sul volo maledetto due ore prima dell’incidente. Ho volato da Dehli a Ahmedabad. Ho notato alcune cose inusuali e ho fatto un video”. L’imprenditore, nel filmato si lamenta dell’aria condizionata non funzionante e mostra gli schermi presenti sui sedili che non reagiscono ai comandi “touch”.”Qui non funziona niente” è il suo commento.

Le cause che hanno portato all’incidente del volo Air India sono ancora da chiarire. Nel disastro hanno perso la vita oltre 240 persone. Il numero delle vittime potrebbe però superare quota 300 contando anche i cittadini che si trovavano a terra. L’unico sopravvissuto è Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, un uomo di 40 anni che era seduto al posto 11A.