Un volo della compagnia Plus Ultra, partito da Madrid e diretto a Caracas, si è trasformato in un incubo per passeggeri ed equipaggio. Durante il viaggio, un uomo ha tentato di aprire il portellone dell’aereo, scatenando il caos a bordo. L’intervento tempestivo dell’equipaggio, supportato da alcuni viaggiatori, ha evitato una tragedia.

Il tentativo di aprire il portellone

Il velivolo, un Airbus A330, aveva già percorso una buona parte della tratta quando il passeggero ha iniziato a dare segni di agitazione. Testimoni raccontano che l’uomo ha svegliato bruscamente la persona accanto a lui con urla e colpi, seminando tensione tra i presenti. L’equipaggio, per riportare la calma, lo ha spostato in un altro posto, cercando di gestire la situazione senza creare ulteriore allarme.

Poco dopo però la situazione è precipitata. L’uomo si è alzato improvvisamente e si è diretto verso l’uscita di emergenza, tentando di manomettere la porta. I passeggeri vicini, accorgendosi del pericolo, hanno lanciato l’allarme. Il personale di bordo, addestrato a gestire emergenze, è intervenuto con prontezza per fermarlo.

L’intervento decisivo

Grazie alla collaborazione di alcuni viaggiatori, l’equipaggio è riuscito a bloccare l’uomo prima che potesse arrecare danni irreparabili. Il passeggero è stato immobilizzato e sorvegliato fino all’atterraggio in Venezuela, dove le autorità locali lo hanno preso in custodia per ulteriori accertamenti.