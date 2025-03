Un pescatore ha vissuto un’esperienza da incubo mentre si trovava nelle Florida Keys, negli Stati Uniti. L’uomo è scivolato da una roccia ed è caduto direttamente su uno squalo, creando una scena da brivido ripresa in un video che è diventato virale sui social media.

Nel filmato si vede chiaramente che la canna da pesca del suo compagno sembrava essere rimasta impigliata nello squalo. Il pescatore, nel tentativo di avvicinarsi per liberarla, ha perso l’equilibrio ed è finito in acqua proprio sopra il predatore marino.

Per sua fortuna, è atterrato sulla coda dello squalo e non vicino alle sue potenti fauci. Questo gli ha permesso di recuperare l’equilibrio e di balzare velocemente sulle rocce, mettendosi in salvo. Lo squalo, nel frattempo, ha invertito la rotta e si è diretto minacciosamente verso le gambe dell’uomo, probabilmente con l’intenzione di attaccarlo.