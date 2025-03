Maximo Napa, un pescatore di 61 anni, è partito il 7 dicembre dal porto di San Juan de Marcona, nella regione peruviana di Ica, a bordo di una piccola imbarcazione. Dopo il guasto al motore del suo peschereccio, e dopo aver perso l’orientamento a causa delle corrente e delle cattive condizioni meteorologiche, Napa si è ritrovato a navigare in alto mare.

Il salvataggio del pescatore

Dopo 95 giorni trascorsi in mare, il pescatore, alla deriva nelle acque dell’Ecuador, è stato salvato da una tonniera e segnalato alle autorità. “Il signor Napa è arrivato in buone condizioni. Era in grado di camminare e lavarsi. Sotto shock, ma in buone condizioni fisiche”, ha dichiarato il capitano di porto della Marina peruviana Jorge González. Napa ha poi parlato della sua esperienza, rivelando alla stampa di essere riuscito a sopravvivere con scorte ridotte. Negli ultimi giorni si è ritrovato però costretto a mangiare perfino scarafaggi, uccelli e una tartaruga. “Non volevo morire per mia madre. Ho una nipotina di due mesi e mi sono aggrappato a lei. Ogni giorno pensavo a mia madre”, ha affermato Napa.

Secondo quanto riportato dalla Marina peruviana, il pescatore ha lasciato sabato l’ospedale. “È un miracolo che abbiano trovato mio padre. Non abbiamo mai perso la speranza”, ha dichiarato la figlia del pescatore alla stazione radio RPP. Al suo ritorno in Perù, Napa ha potuto rivedere suo fratello Alberto, abbracciato con emozione nel porto di Paita.