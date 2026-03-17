Durante il raduno di motoslitte Big Iron Chute Out, il pilota canadese Taylor Hoffmann è stato protagonista di un incidente spettacolare e molto pericoloso. L’episodio è avvenuto a Revelstoke, nella regione della Columbia Britannica, dove ogni anno si svolge l’evento dedicato agli appassionati di motoslitte.

Le immagini, riprese anche da un drone, mostrano il pilota mentre percorre una ripida gola di montagna a grande velocità. Durante la discesa, però, perde improvvisamente il controllo della motoslitta e finisce fuori traiettoria, precipitando lungo una scogliera.

Secondo le misurazioni effettuate successivamente, la caduta sarebbe stata di circa 270 metri. Nonostante la dinamica impressionante e il volo nel vuoto, Hoffmann è riuscito incredibilmente a sopravvivere.

Dopo l’incidente, il pilota ha raccontato l’accaduto spiegando di aver vissuto attimi drammatici e completamente fuori controllo. Un’esperienza estrema che, ha ammesso, avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.