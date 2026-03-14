I vigili del fuoco di Coral Springs-Parkland, Florida, sono intervenuti in un insolito salvataggio sabato 7 marzo, quando un pitone domestico è rimasto incastrato nel cruscotto di un’auto. La proprietaria ha raccontato: “Non era mai scappato prima, era la prima volta”, recandosi alla stazione intorno alle 19 per chiedere aiuto. I pompieri hanno smontato pezzi dell’auto e rimosso il sedile, utilizzando anche forti rumori per far uscire il serpente. Infine, la donna è riuscita a prendere una parte del pitone e tirarlo fuori delicatamente, senza che nessuno rimanesse ferito: “Nessun membro dei vigili del fuoco è rimasto ferito nell’incidente” ironizzano dall’account social del dipartimento dei vigili del fuoco.